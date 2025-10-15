Кин о Рэшфорде: «Он был частью проблемы «МЮ». Маркус должен был задавать стандарты. Фанатов раздражал его язык тела – он не возвращался в защиту и не прессинговал»

Рой Кин заявил, что Маркус Рэшфорд был частью проблем «МЮ».

«Под конец своего периода в «Манчестер Юнайтед » у него, очевидно, возникли проблемы. Он был частью проблемы внутри команды, особенно учитывая, что был одним из самых опытных игроков «Юнайтед».

Он должен был задавать стандарты и показывать новичкам в клубе, что значит быть игроком «Юнайтед». Но это и так понятно. Сейчас важно то, что у него появился шанс в сборной Англии – и он его заслужил.

Нет никаких сомнений в его таланте, он, безусловно, фантастический футболист. Но то, что, вероятно, раздражало болельщиков – это его язык тела, когда он не возвращался в защиту или не прессинговал как следует. Это то, что ему нужно исправить, и если он это сделает, нет причин, по которым он не сможет стать игроком мирового класса», – сказал бывший полузащитник «МЮ».

Рэшфорд в этом сезоне выступает за «Барселону» на правах аренды из «МЮ».