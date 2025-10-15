  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кин о Рэшфорде: «Он был частью проблемы «МЮ». Маркус должен был задавать стандарты. Фанатов раздражал его язык тела – он не возвращался в защиту и не прессинговал»
8

Кин о Рэшфорде: «Он был частью проблемы «МЮ». Маркус должен был задавать стандарты. Фанатов раздражал его язык тела – он не возвращался в защиту и не прессинговал»

Рой Кин заявил, что Маркус Рэшфорд был частью проблем «МЮ».

«Под конец своего периода в «Манчестер Юнайтед» у него, очевидно, возникли проблемы. Он был частью проблемы внутри команды, особенно учитывая, что был одним из самых опытных игроков «Юнайтед».

Он должен был задавать стандарты и показывать новичкам в клубе, что значит быть игроком «Юнайтед». Но это и так понятно. Сейчас важно то, что у него появился шанс в сборной Англии – и он его заслужил.

Нет никаких сомнений в его таланте, он, безусловно, фантастический футболист. Но то, что, вероятно, раздражало болельщиков – это его язык тела, когда он не возвращался в защиту или не прессинговал как следует. Это то, что ему нужно исправить, и если он это сделает, нет причин, по которым он не сможет стать игроком мирового класса», – сказал бывший полузащитник «МЮ». 

Рэшфорд в этом сезоне выступает за «Барселону» на правах аренды из «МЮ». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Daily Mail
logoМаркус Рэшфорд
logoРой Кин
logoпремьер-лига Англия
logoЛа Лига
logoБарселона
logoМанчестер Юнайтед
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тухель о Рэшфорде: «Он может стать одним из лучших в мире, но это нужно доказывать регулярно. Через 10 лет он может быть разочарован результатами – цифры не раскрывают его потенциал»
16вчера, 11:35
Маркус Рэшфорд: «Я очень долго находился в нестабильной обстановке – было сложно сохранять стабильную игру. Хочу быть в лучшей форме не иногда, а как можно чаще»
1913 октября, 14:15
Руни о словах Джеррарда, назвавшего сборную Англии их времен неудачниками: «Мы старались, но ничего не выиграли. Раньше игрокам «Ливерпуля» и «МЮ» было сложно общаться»
3110 октября, 11:59
Главные новости
Тренер вратарей ЦСКА Крамаренко: «Видел, как тренирует Тутберидзе – я так вести себя с футболистами не готов. Но раз ее фигуристки побеждают, значит, все правильно»
1 минуту назад
Кокорин о драке с Паком: «Не уверен, что не ударил бы его еще раз, если бы он сказал то же, что и тогда. Если ты так разговариваешь, то должен быть готов постоять за себя»
65 минут назад
«Ливерпуль» рассматривает Шлоттербека как замену ван Дейку. Защитник пока не соглашается на продление контракта с «Боруссией» (Bild)
218 минут назад
Окружение Дембеле хочет пересмотра его контракта с «ПСЖ» из-за «Золотого мяча». Клуб не станет повышать зарплату Усмана до уровня Месси и Неймара – они получали 30 млн евро в год
1127 минут назад
Арутюнянц объявил об уходе с поста президента «Ростова»: «Это было незабываемое время. Руководство, игроки и тренеры меняются, а клуб и болельщики остаются всегда»
1439 минут назад
Фанаты Англии называли Невилла «дрочилой» на матче с Латвией. Гари винил «злых белых мужчин среднего возраста» в разжигании розни
2948 минут назад
Дюков о бане России: «Позиция многих стран, в том числе европейских, изменилась в лучшую сторону. Это дает надежду»
17сегодня, 09:43
Кокорин о «Зените»: «Большие дяди решили, что мне нельзя там оставаться – никаких обид, это моя вина. Пак знаком со всей нашей иерархией, могли сказать: «Чтобы его там не было»
39сегодня, 09:32
Трамп пригрозил лишить Бостон матчей ЧМ-2026, если там «будет небезопасно»: «Я позвоню Инфантино, и он легко это сделает. Их мэр – умная, но радикально левая»
52сегодня, 09:18
Игроки АПЛ впервые в сезоне преклонят колено в знак борьбы с расизмом. Все 20 капитанов поддержали инициативу
46сегодня, 09:11
Ко всем новостям
Последние новости
Фанаты Англии скандировали «Тухель, мы будем петь, когда захотим» и «Достаточно ли мы громкие для тебя?» во время игры с Латвией. Тренер был недоволен поддержкой на игре с Уэльсом
19 минут назад
В академии «Локомотива» открылся новый аналитический класс для тренеров
32 минуты назад
Сатпаев, Харебашвили, Хасанов, Дро, Мбайе, Бомба, Камарда, Пальма – в топ-60 самых перспективных молодых игроков по версии The Guardian
458 минут назад
Депутат Журова об отстранении России: «Нас бы вернули, если бы голосовали все страны-члены ФИФА. Но в исполкомах недружественных стран больше, поэтому шансов мало»
7сегодня, 08:59
Арутюнянц уходит с поста президента «Ростова». Он занимал его с 2017-го («РБ Спорт»)
5сегодня, 08:55
Роналду о рекорде по голам в отборах на ЧМ: «Очень горжусь, что достиг этой уникальной вехи, играя за Португалию. Представлять сборную значит для меня очень много»
3сегодня, 08:41
Кононов может вновь возглавить «Торпедо». Его уволили в августе
35сегодня, 08:30
Фонбет Кубок России. «Енисей» примет «Уфу», «Родина» против «Челябинска», «Факел» сыграет с «Уралом» в четверг
сегодня, 08:11
Быстрову нравится игра ЦСКА: «Напоминает «Зенит»-2003. Есть быстрые футболисты, разгоняющие атаку. Круговой, Глебов, Кисляк в порядке, попробуй их удержать»
4сегодня, 07:56
ЧМ-2025 (U20). 1/2 финала. Франция сыграет с Марокко, Аргентина против Колумбии
3сегодня, 07:41