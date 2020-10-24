Дзюбу поддержали активистки в Москве, показав у Большого театра баннеры «Все делают это» и «Не стыдно»

В Москве прошла акция в поддержку нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.
На прошлой неделе в сети появилось видео интимного характера с участием футболиста.
После этого тренерский штаб сборной России принял решение не привлекать 32-летнего форварда к ноябрьским матчам национальной команды.
Акция в поддержку Дзюбы была организована участницами Первой Женской Академии, собравшимися у Большого театра с баннерами с хэштегами #нестыдно и #вседелаютэто.
У Большого театра сегодня...Пиарщики продолжают свою работу. pic.twitter.com/RT6MzeTHn2— Ofnews (@okolofnews) November 12, 2020