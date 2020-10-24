Дзюбу поддержали активистки в Москве, показав у Большого театра баннеры «Все делают это» и «Не стыдно»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия светская хроника Футбол

В Москве прошла акция в поддержку нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

На прошлой неделе в сети появилось видео интимного характера с участием футболиста.

После этого тренерский штаб сборной России принял решение не привлекать 32-летнего форварда к ноябрьским матчам национальной команды.

Акция в поддержку Дзюбы была организована участницами Первой Женской Академии, собравшимися у Большого театра с баннерами с хэштегами #нестыдно и #вседелаютэто.

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