РФС и Jögel продлили сотрудничество до 2030 года. Компания экипирует сборную с 2024-го

РФС и Jögel продлили сотрудничество до 2030 года.

«Ведущий отечественный производитель спортивной экипировки продолжит обеспечивать все сборные команды России. Соглашение рассчитано на период с 2026 по 2030 год с опцией продления еще на два года.

Новые комплекты игровой и парадно-тренировочной экипировки будут представлены осенью 2026 года. Впервые форма сборной России от отечественного производителя была презентована 10 марта 2024 года в Москве на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Продление контракта с Jögel подчеркивает стратегический курс РФС на развитие отечественного спорта и создание устойчивых партнерских отношений с российскими производителями. Сотрудничество с Jögel позволяет не только обеспечить сборные команды России продукцией высокого качества, но и способствует укреплению позиций отечественного спортивного бренда на международном рынке», – говорится в сообщении пресс-службы сборной России.