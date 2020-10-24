Черчесов – Губерниеву про Сафонова: «Или он ваш сын внебрачный, или почему вы все время про него спрашиваете?»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил журналисту Дмитрию Губерниеву на вопрос о том, почему вратарь не вышел на поле в товарищеском матче против Молдовы (0:0).

– Пока еще вратарю «Краснодара» Сафонову рановато выходить в основе?

– Ну, или он ваш сын внебрачный, или почему вы все время про него спрашиваете? Когда посчитаем нужным, тогда это мы и сделаем.

Понятно, что у него сейчас не самый удачный... Он не выигрывал, приехал чуть-чуть подуставшим. Решили, что сегодняшнюю игру будет играть Гильерме, а следующие игры – посмотрим, кто в каком психологическом состоянии будет, – сказал Черчесов.