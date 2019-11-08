Евролига. ЦСКА принимает «Басконию», «Барселона» сыграет с «Фенербахче» и другие матчи

Сегодня, 12 ноября, в рамках 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА принимает испанскую «Басконию».
Испанская «Барселона» дома сыграет с турецким «Фенербахче».
Регулярный чемпионат
8-й тур
- Дата проведения
- 12 ноября, 20.00, «Мегаспорт»
- Дата проведения
- 12 ноября, 22.00
- Дата проведения
- 12 ноября, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
- Дата проведения
- 12 ноября, 23.00, «Палау Блауграна»
Положение команд: Барселона Испания – 6-1, Жальгирис Литва – 5-2, Бавария Германия – 5-2, Валенсия Испания – 4-2, Фенербахче Турция – 4-3, Олимпиакос Греция – 4-3, ЦСКА Россия – 4-3, Милан Италия – 3-2, Анадолу Эфес Турция – 3-3, Реал Испания – 3-4, Зенит Россия – 2-1, Црвена Звезда Сербия – 3-4, Баскония Испания – 2-3, Панатинаикос Греция – 2-3, Маккаби Израиль – 2-5, Виллербан Франция – 1-4, Альба Германия – 1-4, Химки Россия – 1-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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