Евролига. ЦСКА принимает «Басконию», «Барселона» сыграет с «Фенербахче» и другие матчи

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Сегодня, 12 ноября, в рамках 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА принимает испанскую «Басконию».

Испанская «Барселона» дома сыграет с турецким «Фенербахче».

Евролига

Регулярный чемпионат

8-й тур

ЦСКА Россия  –  ТД Системс Баскония Испания 21:10 (1 четверть)
Дата проведения
12 ноября, 20.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча
ЦСКА
Хэкетт (11), Шенгелия (4), Хиллиард (2), Курбанов (2), Милутинов (2).
ТД Системс Баскония
Гедрайтис (5), З. Драгич (0), Хенри (0), Полонара (0), Джекири (0).

Олимпиакос Греция  –  Альба Германия
Дата проведения
12 ноября, 22.00
Онлайн матча

Маккаби Плейтика Израиль  –  Жальгирис Литва
Дата проведения
12 ноября, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
Онлайн матча

Барселона Испания  –  Фенербахче Беко Турция
Дата проведения
12 ноября, 23.00, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона Испания – 6-1, Жальгирис Литва – 5-2, Бавария Германия – 5-2, Валенсия Испания – 4-2, Фенербахче Турция – 4-3, Олимпиакос Греция – 4-3, ЦСКА Россия – 4-3, Милан Италия – 3-2, Анадолу Эфес Турция – 3-3, Реал Испания – 3-4, Зенит Россия – 2-1, Црвена Звезда Сербия – 3-4, Баскония Испания – 2-3, Панатинаикос Греция – 2-3, Маккаби Израиль – 2-5, Виллербан Франция – 1-4, Альба Германия – 1-4, Химки Россия – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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