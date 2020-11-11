13-летняя Акатьева первой в истории исполнила два четверных прыжка и тройной аксель в одной программе

Российская фигуристка стала первой фигуристкой в истории, исполнившей два четверных прыжка и тройной аксель в одной программе.

13-летняя Акатьева в произвольной программе на этапе Кубка России в Казани чисто прыгнула сольные четверной тулуп и тройной аксель, а также четверной тулуп в связке с двойным.

За прокат спортсменка получила 151,32 балла (231,44 за обе программы) и выиграла этап с преимуществом в 34 балла от второго места.

Также она стала второй в истории, кто прыгнул четверной прыжок и тройной аксель в одной программе. Первой была американка Алиса Лью.

Акатьева тренируется в группе Этери Тутберидзе.

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