Ирина Роднина: «Наша недисциплинированность и пофигизм заставляют власти применять более жесткие меры по борьбе с коронавирусом»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала рост числа заболевших коронавирусом в России.

«По всей стране сейчас невозможно ввести жесткие ограничения, потому что в каждом регионе у нас разная ситуация. Самая сложная ситуация в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. В силу того, что много людей ездят из области в Москву и наоборот, конечно, меры должны быть достаточно серьезные.

Что касается закрытия трибун в Москве, то здесь сложно сказать. На футбол ходят тысячи людей. Думаю, если каждый будет соблюдать все требования: маски, перчатки, дистанция и будет внимательным к себе и окружающим, то можно обойтись без закрытия трибун и жестких ограничений.

Но наша недисциплинированность, а где-то даже и пофигизм, к сожалению, заставляют власти применять более жесткие меры по борьбе с коронавирусом», – сказала Роднина.

Спортсмены-депутаты раскрыли доходы: самый богатый – Газзаев (146 млн), у Третьяка – 2 квартиры в Латвии, у Родниной – 3 машины