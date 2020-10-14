«ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1. Марсьяль забил в свои ворота

«ПСЖ» принимает «Манчестер Юнайтед» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 20 октября, 22.00, «Парк де Пренс»
- Голы:
- 0:1 – 23, пенальти Бруну Фернандеш, 1:1 – 55, автогол Марсьяль.
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ПСЖ –
Навас, Курзава, Флоренци, Кимпембе, Диалло, Эррера, Данилу Перейра, Гуйе (Кин, 46), Ди Мария, Неймар, Мбаппе.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Линделеф, Туанзебе, Шоу, Теллес, Бруну Фернандеш, Фред, Мактомини, Уан-Биссака, Рэшфорд, Марсьяль.