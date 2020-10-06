«Ливерпуль», «МЮ» и другие топы обсуждают создание европейской Премьер-лиги: 18 команд, 6 млрд евро на запуск, старт – в 2022-м

Ряд клубов ведет переговоры о создании европейской Премьер-лиги.

По информации Sky Sports, в них участвуют «Ливерпуль» и .

Новый турнир планируется запустить в 2022 году, его хотят проводить в середине сезона под эгидой ФИФА. Предполагается, что в нем будут участвовать 18 команд.

По вопросу возможного участия в турнире опросили уже около десятка клубов из Англии, Франции, Германии, и Италии, в числе которых , «Атлетико», «Реал», «Бавария», «ПСЖ», .

В проекте смогут поучаствовать пять английских клубов. Отмечается, что этот вопрос уже обсуждался представителями «Манчестер Сити», «Тоттенхэма», «Челси» и «Арсенала».

Сейчас ведется поиск инвесторов. Им может стать банк JP Morgan. Необходимая для создания европейской Премьер-лиги сумма – 6 млрд евро.

В ФИФА и УЕФА отказались комментировать эту информацию.

Ранее и «МЮ» стали инициаторами проекта кардинальных нововведений в английском футболе.

В числе их предложений – сократить АПЛ с 20 команд до 18, отменить Кубок лиги и Суперкубок Англии, изменить структуру финансирования, выделить дополнительные деньги Английской футбольной лиге (EFL).

Также предлагается наделить клубы топ-6 и «Эвертон», «Саутгемптон» и «Вест Хэм» особым статусом, позволяющим принять или отклонить любое решение по АПЛ. Лига уже отклонила эту инициативу.