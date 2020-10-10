Ротенберг о том, возглавит ли СКА полноценно: «Никогда не говори никогда»

Вице-президент СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, готов ли он однажды стать главным тренером команды.
Напомним, что он исполнял обязанности главного тренера из-за болезни Валерия Брагина.
При Ротенберге СКА провел 7 матчей – 2 победы (обе над «Сочи») и 5 поражений.
– Готовы ли вы однажды полноценно занять должность главного тренера СКА?
– Как показала нынешняя ситуация, никогда не говори никогда. Опять-таки мы возвращаемся к нашей философии: идти к победе в любых обстоятельствах.
И наш результат не зависит только от меня или от кого-то другого. У нас системный подход. Все, что нужно для победы, мы сделаем вместе.
– Так готовы или нет?
– Вы хотите услышать от меня да или нет, но здесь нет такого ответа. Я еще раз отвечу: никогда не говори никогда, – сказал Ротенберг.
Валерий Брагин: «Ротенберг хорошо отработал со СКА. Он выжал из команды все»