«МЮ» исключил Ромеро и Джонса из заявки на АПЛ

внес изменения в заявку на сезон английской Премьер-лиги.

Как пишет Sky Sports, клуб исключил из состава на сезон вратаря и защитника . Ранее они не вошли в заявку на матчи Лиги чемпионов.

При этом , не вошедший в состав на еврокубковые игры, был включен в заявку на .

Ромеро мог перейти в «Эвертон», однако «МЮ» отказался отдавать голкипера в аренду. Клуб хотел продать его за 8 млн евро.

Жена Ромеро раскритиковала «МЮ»: «С Серхио клуб дошел до 4 финалов и полуфиналов и проиграл их все, оставив его на лавке. Время отпустить»