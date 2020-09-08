«МЮ» исключил Ромеро и Джонса из заявки на АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Серхио Ромеро Фил Джонс Маркос Рохо Футбол

«Манчестер Юнайтед» внес изменения в заявку на сезон английской Премьер-лиги.

Как пишет Sky Sports, клуб исключил из состава на сезон вратаря Серхио Ромеро и защитника Фила Джонса. Ранее они не вошли в заявку на матчи Лиги чемпионов.

При этом Маркос Рохо, не вошедший в состав на еврокубковые игры, был включен в заявку на АПЛ.

Ромеро мог перейти в «Эвертон», однако «МЮ» отказался отдавать голкипера в аренду. Клуб хотел продать его за 8 млн евро.

Жена Ромеро раскритиковала «МЮ»: «С Серхио клуб дошел до 4 финалов и полуфиналов и проиграл их все, оставив его на лавке. Время отпустить»

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