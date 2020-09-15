«Хотел ударить судью, чтобы выразить свое несогласие с его решением». Показания Широкова по поводу избиения арбитра

Стало известно, что бывший игрок сборной России Роман Широков, который является подозреваемым по делу об избиении судьи на товарищеском турнире, заявил на очной ставке.

«Я боролся за мяч один на один против защитника команды соперника (анкетные данные которого мне не известны). Во время момента атаки он грубо нарушил правила, однако судья Данченков Никита Сергеевич не стал останавливать игру, что вызвало у меня негативные эмоции. Я считаю, что данный человек не обладает достаточным опытом, поэтому не смог правильно оценить ситуацию.

Также следует отметить, что ранее в отношении нашей команды другими судьями в ходе турнира выносились спорные и неоправданные решения, что у меня также оставило отпечаток, что со стороны судей во время футбольного турнира к нашей команде сложилось предвзятое отношение.

Ввиду того, что Данченков каких-либо действий в части рассудить данный вышеуказанный инцидент не предпринял, я стал возмущаться таким решением. Что именно я в тот момент выкрикнул, я не помню. Возможно, я использовал в речи нецензурную брань, однако такое часто происходит в игре, поскольку все участники испытывают сильные эмоции.

После того, как я возмутился поведением судьи, Данченков потянулся к своему нагрудному карману. В этот момент я понял, что он хочет показать мне красную карточку, означающую удаление с поля. Это еще больше возмутило меня.

Я подбежал к Данченкову и хотел ударить его ладонью в область лица, чтобы не столько причинить ему физическую боль, сколько выразить свое несогласие с его решением, поскольку на тот момент я испытывал к нему сильные неприязненные чувства, так как полагал его решение абсолютно непрофессиональным, однако не исключаю, что данный удар я мог нанести в область лица Данченкова внутренней частью ладони с согнутыми пальцами.

Данченков Н. С. в дальнейшем упал на искусственное футбольное поле. Из-за того, что я понимал, что меня удалят с поля и я не смогу принимать дальнейшее участие в важной игре, я сильно разозлился и хотел нанести Данченкову Н. С. удар ногой в область живота, однако из-за того, что меня от него пытался оттолкнуть находившийся рядом вратарь команды «Ничего обычного», я промахнулся и попал ногой в область лица Данченкова Н. С., которое он закрыл руками. После этого я уже ему удары не наносил, так как подбежали другие игроки футбольного матча. Кто именно был там, я в настоящее время не помню.

Также хочу отметить, что между мной и Данченковым состоялась ярко выраженная словесная перепалка, вызванная необъективным и непрофессиональным судейством со стороны Данченкова в конкретно возникший 10.08.2020 игровой момент времени (примерно в 19 часов 20 минут) в части нарушения со стороны игрока команды «Ничего обычного» по отношению ко мне правил футбольной игры в момент борьбы за мяч в штрафной площади указанной команды.

Дословный текст возникшей перепалки между мной и Данченковым в тот момент я не помню, однако с уверенностью могу утверждать, что именно ответы или конкретные действия Данченкова на мои замечания в части его непрофессионального судейства в тот момент меня эмоционально сильно задели и оскорбили, в связи с чем я эмоционально подвергся резко возникшей озлобленности по отношению к нему и совершил неприемлемый поступок, который не должен был совершать.

Также хочу добавить, что именно его грубые и надменные ответы в мой адрес спровоцировали мои действия», – говорится в показаниях Широкова.

Широков избил судью на любительском турнире: пообещал, что ##### [вдарит] за красную карточку – и ##### [вдарил]