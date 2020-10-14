Михеев подписал с «Торонто» 2-летний контракт с зарплатой 1,645 млн долларов

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«Торонто» объявил о подписании нового контракта с форвардом Ильей Михеевым

Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на 2 года. Средняя зарплата составит 1,645 миллиона долларов. 

В минувшем сезоне Михеев дебютировал в НХЛ и набрал 23 (8+15) очка в 39 матчах регулярного чемпионата при полезности «+7» и среднем игровом времени 15:34. Также провел 5 матчей в квалификации плей-офф. 

Таким образом, стороны избежали арбитражного слушания, намеченного на 21 октября. 

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