Михеев подписал с «Торонто» 2-летний контракт с зарплатой 1,645 млн долларов

«Торонто» объявил о подписании нового контракта с форвардом Ильей Михеевым.

Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на 2 года. Средняя зарплата составит 1,645 миллиона долларов.

В минувшем сезоне Михеев дебютировал в и набрал 23 (8+15) очка в 39 матчах регулярного чемпионата при полезности «+7» и среднем игровом времени 15:34. Также провел 5 матчей в квалификации плей-офф.

Таким образом, стороны избежали арбитражного слушания, намеченного на 21 октября.

Михеев хочет 2,7 млн долларов за год в «Торонто». Клуб предложил 2-летний контракт и 1 млн долларов