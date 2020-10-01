Акробатка Кулакова предложила за новый айфон и макбук стать крестными ее будущего ребенка

Теги акробатика Алена Кулакова Гимнастика

Член сборной России по спортивной акробатике Алена Кулакова сообщила о беременности и предложила подписчикам стать крестными родителями будущего ребенка за новую модель IPhone и макбук.

«Ребенок или iPhone 12 Pro? Сейчас для всех будет шок, прошу с пониманием отнестись и без осуждения – я беременна!

Принимаю поздравления, и для тех, кто очень давно хотел завести ребенка, но не получается – готова предложить вам места «крестных родителей» за IPhone 12 Prо и MacBook Pro. Все условия – в директ.

Все-таки я профессиональный тренер и спортсмен, и мне будет тяжело одной с ребенком, а с IPhone 12 Pro и крестными – немного легче и мне, и моему ребенку!

Хайпожоры – сразу на выход, я девочка взрослая и решения принимать умею сама!» – написала Кулакова.

 
 
 
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Публикация от Алёна Кулакова 🤸‍♀️ | Москва (@alena.shark_)

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