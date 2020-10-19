Якупов согласился снизить зарплату на 45 млн рублей ради перехода в «Авангард» («Хоккей без зрителей»)

Форвард Наиль Якупов согласился на понижение зарплаты в «Авангарде».

«Амур» обменял хоккеиста в омский клуб на денежную компенсацию.

Срок контракта Якупова с клубом из Хабаровска был рассчитан до конца следующего сезона. По этому соглашению его зарплата составляла 70 млн рублей в год.

Ранее генеральный менеджер Алексей Волков сообщил, что игрок согласился переподписать контракт на условиях клуба.

Зарплата игрока в «Авангарде» составит 25 млн рублей за сезон, утверждает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Таким образом, Якупов потеряет 45 млн рублей за год.

Леонид Вайсфельд: «Якупов добровольно на урезание зарплаты не пойдет, если останется в «Амуре»