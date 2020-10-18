Николай Валуев: «Есть ли для России смысл участвовать в кибератаках? Еще спросите об участии в звездных войнах на Юпитере»

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал информацию о попытках России сорвать Олимпиаду-2020 в Токио посредством кибератак.

«Кибератака на Олимпиаду в Токио? Там вообще-то из-за коронавируса перенесли. Это кибератака? Если кто-то выживает из ума, называя кибератакой общую пандемию… Зачем дальше вообще рассусоливать на эту тему? Это же из области осенних обострений.

Есть ли для нас смысл участвовать в кибератаках? Зачем? Это примерно вы хотите задать мне вопрос: «Есть ли смысл участвовать в звездных войнах на Юпитере или еще где-то?» – сказал Валуев.

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