Пике удален в матче с «Ференцварошем». «Барса» сыграет с «Ювентусом» в следующем туре

Теги Ювентус Барселона Жерар Пике Лига чемпионов УЕФА дисквалификации судьи Ференцварош Сандро Шерер Токмак Нген Футбол

«Барселона» обыгрывает «Ференцварош» (3:1, второй тайм) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

На 68-й минуте защитник «блауграны» Жерар Пике был удален главным арбитром Сандро Шерером за то, что завалил на газон хавбека Токмака Нгена, выбегавшего к воротам «Барсы».

Из-за этой красной карточки Пике, вероятно, не сможет сыграть в матче 2-го тура с «Ювентусом», который состоится 28 октября в Турине, если решение судьи не будет успешно обжаловано.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселоны» с «Ференцварошем».

Фати первым в истории ЛЧ забил 2 гола до 18-летия

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья