Пике удален в матче с «Ференцварошем». «Барса» сыграет с «Ювентусом» в следующем туре

«Барселона» обыгрывает «Ференцварош» (3:1, второй тайм) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
На 68-й минуте защитник «блауграны» Жерар Пике был удален главным арбитром Сандро Шерером за то, что завалил на газон хавбека Токмака Нгена, выбегавшего к воротам «Барсы».
Из-за этой красной карточки Пике, вероятно, не сможет сыграть в матче 2-го тура с «Ювентусом», который состоится 28 октября в Турине, если решение судьи не будет успешно обжаловано.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселоны» с «Ференцварошем».