Пике удален в матче с «Ференцварошем». «Барса» сыграет с «Ювентусом» в следующем туре

обыгрывает «Ференцварош» (3:1, второй тайм) в 1-м туре группового этапа .

На 68-й минуте защитник «блауграны» был удален главным арбитром Сандро Шерером за то, что завалил на газон хавбека , выбегавшего к воротам «Барсы».

Из-за этой красной карточки Пике, вероятно, не сможет сыграть в матче 2-го тура с , который состоится 28 октября в Турине, если решение судьи не будет успешно обжаловано.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселоны» с «Ференцварошем».

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