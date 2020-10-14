«Барселона» продлила контракты с Пике, тер Стегеном, Лангле и де Йонгом

«Барселона» объявила о заключении новых контрактов с четырьмя футболистами.

Защитник Жерар Пике, чей контракт был рассчитан до лета 2022 года, договорился о продлении соглашения с клубом до июня 2024-го, однако сделка вступит в силу в случае, если с сезона-2021/22 испанец проведет определенное количество матчей.

Сумма отступных зафиксирована на уровне 500 миллионов евро. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Голкипер Марк-Андре тер Стеген будет выступать в клубе до 2025 года, отступные за него – также 500 миллионов евро. С его показателями можно ознакомиться здесь.

Защитник Клеман Лангле и хавбек Френки де Йонг заключили соглашения до июня 2026 года. Иные клубы смогут выкупить француза за 300 миллионов евро, нидерландца – за 400 миллионов евро. Статистика Лангле – здесь, де Йонга – тут.

Ранее появилась информация, что Пике, тер Стеген, Лангле и де Йонг согласились пойти на снижение зарплаты в «Барсе».