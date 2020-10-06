ЦСКА обратился в ЭСК РФС по поводу фола на Карпове и отмененного гола Чалова

ЦСКА обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС для оценки моментов матча 11-го тура с (3:1).

«ЦСКА отправил обращение в ЭСК с просьбой разъяснить эпизоды с отменой гола Чалова из-за фола Кучаева и с нарушением на Вадиме Карпове», – сказали в службе коммуникаций .

На 16-й минуте хавбек «Динамо» Вячеслав Грулев в борьбе в воздухе рукой ударил в лицо защитника ЦСКА Вадима Карпова, сломав ему нос. Главный арбитр встречи Владислав Безбородов дал Грулеву желтую карточку.

Также в ходе матча был не засчитан гол форварда армейцев , поскольку до этого судьи зафиксировали фол со стороны .

Гончаренко опять недоволен судьями, и его можно понять: Карпову сломали нос, у ЦСКА почти не осталось защитников