ЦСКА обратился в ЭСК РФС по поводу фола на Карпове и отмененного гола Чалова

Теги ЦСКА премьер-лига Россия РФС судьи Динамо Москва Владислав Безбородов Константин Кучаев Федор Чалов Вячеслав Грулев Вадим Карпов Футбол

ЦСКА обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС для оценки моментов матча 11-го тура РПЛ с «Динамо» (3:1).

«ЦСКА отправил обращение в ЭСК с просьбой разъяснить эпизоды с отменой гола Чалова из-за фола Кучаева и с нарушением на Вадиме Карпове», – сказали в службе коммуникаций РФС.

На 16-й минуте хавбек «Динамо» Вячеслав Грулев в борьбе в воздухе рукой ударил в лицо защитника ЦСКА Вадима Карпова, сломав ему нос. Главный арбитр встречи Владислав Безбородов дал Грулеву желтую карточку.

Также в ходе матча был не засчитан гол форварда армейцев Федора Чалова, поскольку до этого судьи зафиксировали фол со стороны Константина Кучаева.

Гончаренко опять недоволен судьями, и его можно понять: Карпову сломали нос, у ЦСКА почти не осталось защитников

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