Семак о поражении от «Брюгге»: «Не реализовали моменты. Этого не хватило для победы»

Главный тренер «Зенита» поделился мыслями о поражении от «Брюгге» (1:2) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Тяжелый матч, как и предполагалось. До пропущенного мяча играли достаточно пассивно в атаке, потом создали несколько хороших моментов, могли победить. Но совершили ошибки в обороне, которые не позволили добиться победы.

– Как вы планировали нейтрализовать «Брюгге»?

– Они не создали много моментов. В первом тайме был удар головой Ванакена, а пропустили из-за своих ошибок.

Наша атакующая линия, включая полузащитников, до пропущенного гола смотрелась неубедительно. Потом неплохо действовали, но не смогли победить.

– С чем связано то, что «Зенит» забегал в последние полчаса? Почему не удавалось играть более интенсивно в первый час?

– Не могу сказать, что играли неинтенсивно, прежде всего, не хватало остроты. Наверное, эмоционально перестраховывались. После пропущенного гола стало больше обостряющих передач и моментов.

– Почему Оздоев действовал левее, а Кузяев правее в ромбе? Раньше они располагались в противоположных позициях.

– В прошлом матче Кузяев действовал правее, ему там удобно.

– Ерохин в отличной форме, но сегодня вышел лишь на 5 минут. Почему?

– С Дриусси и Кузяевым нам в случае необходимости было бы легче перестроиться на другую схему.

– Почему в заявке не было Жиркова?

– У него повреждение.

– Почему Дриусси и другие не реализовали моменты, которые реализовываются в РПЛ?

– В тоже есть моменты, которые не реализовываются. Сегодня не реализовали моменты, этого не хватило для победы.

– «Брюгге» приехал с молодыми игроками. Может, немного недооценили соперника?

– Недооценки не было. Хоть и молодые игроки у них, но опытные, поигравшие в чемпионов. Нам не хватило реализации, плюс наши индивидуальные ошибки повлияли на результат.

– Каким образом собирались компенсировать качества, которые дает Малком?

– У нас не так много игроков, которые могут играть крайними полузащитниками. Наши инсайды должны были двигаться и по-другому играть, особенно в первом тайме.

– Вендел получил много времени. Показалось, что он может стать тем игроком, которого не хватало «Зениту» в смысле креатива.

– Дело не в креативе. У него хороший контроль мяча. Ему тяжело привыкать, надеюсь, через несколько матчей он наберет кондиции. Такие игроки, как он, естественно, нужны.

– Вы сказали, что с Кузяевым и Дриусси «Зениту» было бы проще перестроиться на другую схему. «Зенит» был очень плох в первом тайме, но в перерыве вы ничего не поменяли.

– В перерыве поговорили о моментах, связанных с построением атаки. Вышли на второй тайм, чтобы посмотреть, насколько это будет работать. Если бы нет, перешли бы сразу на другую схему.

– Насколько это поражение влияет на стратегию? Придется добирать очки, может, будете агрессивнее играть на выезде?

– Конечно, обидно терять очки дома в игре, которая могла сложиться по-другому. Ничего не сделаешь, нужно готовиться к следующим матчам, делать максимум. Уже ближе к матчам будем думать, как действовать, исходя из состояния игроков.

– Может, где-то стоит жертвовать чемпионатом?

– Нет, будем готовиться к каждому матчу, нужно стараться побеждать везде. По игрокам будем принимать решение перед матчами, – сказал Семак.

Голы «Брюгге» – мучение «Зенита»: дал нанести три удара из штрафной подряд, а на последней минуте пустил во вратарскую