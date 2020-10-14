Сафонов о ничьей с «Ренном»: «Могли и победить. Готовы дать бой «Челси»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о ничьей с «Ренном» (1:1) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
– Как оцените свою игру и игру команды?
– Свою не буду, нужно сначала разобрать ее, и потом индивидуально с тренером оценим. А по действиям команды – очень рад, что вышли и заработали очко. Игра была тяжелая. В Лиге чемпионов вообще, думаю, не будет легких матчей. Сегодня вышли и отработали, выглядели достойно. Могли даже добиться победы. Но довольствуемся ничьей.
– Матч с «Челси». Уже не страшно, распробовали Лигу чемпионов?
– Думаю, что команда освоилась. Было тяжело начинать, все-таки многие впервые играют в Лиге чемпионов, не знаю, кто у нас вообще играл в ней.
Мы распробовали, нам понравилось – и мы готовы дать бой «Челси», – сказал Сафонов в эфире «Матч ТВ».