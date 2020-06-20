Биатлонист сборной России Петр Пащенко сдал положительный тест на коронавирус. Он изолирован от команды на сборе в Алдане

Российский биатлонист Петр Пащенко сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат.

Пащенко находится на тренировочном сборе в якутском Алдане. Сбор начался 13 октября, на нем присутствуют основная и резервная мужские команды, за исключением Матвея Елисеева и Александра Логинова – они готовятся самостоятельно.

«Команда сдала тесты на COVID-19 при заезде в расположение местного центра зимних видов спорта. К сожалению, результат показал отклонение от нормы у . В настоящее время Петр изолирован от товарищей по команде и находится под наблюдением медиков.

Остальная команда сдала еще один тест на , по итогам которого могут быть приняты дополнительные меры, направленные на защиту здоровья спортсменов, тренеров и персонала сборной России», – говорится в сообщении Союза биатлонистов России ( ).