Тренер «Брюгге» Клеман: «Победа над «Зенитом» важнее 2 титулов в Бельгии. Мы не можем покупать игроков за 40 млн»

Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман подвел итоги матча 1-го тура группового этапа с (2:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– На какие уязвимые места «Зенита» собирались давить?

– Думаю, в первом тайме мы были хорошо организованы. Мы исключили их сильные стороны, но впереди создали немного, не было баланса.

Во втором тайме у всех были шансы. После того, как «Зенит» сравнял, нужно было делать выбор, мы пошли вперед и забили. Я горд. Нам повезло, что была ошибка защитника, но это было хорошее командное усилие.

– Насколько важна эта победа для борьбы в группе?

– Это суперважная победа. Бюджеты «Дортмунда» и «Лацио» – другой мир. У нас много молодых игроков, у «Зенита» больше опытных футболистов.

Это важный опыт, уверенность для будущего. Мы знаем, что у соперников много сильных качеств, впереди пять финалов.

– Вы были на поле после свистка с игроками.

– Я не так давно тренирую, это самое важное, что было в моей карьере пока. Даже важнее двух чемпионских титулов, потому что знаю, насколько силен «Зенит», насколько на нас повлияла ситуация с коронавирусом. Как поработал тренер вратарей, подготовивший к этой игре Хорвата.

Мы не тот клуб, который может покупать игроков за 40 миллионов, как «Зенит». Мы должны работать над своими игроками. Дело не только в , а во всей стране – мы должны развивать молодых игроков. Такие матчи критически важны для развития.

В прошлом году нам не хватало опыта, мы делали глупые вещи. Сегодня все было по-другому. Но должен быть баланс – играя только 18-летними, мы бы проиграли.

– Что скажете о де Кетеларе?

– Я очень горд им. Мы работаем уже год, он идет большими шагами. Быть может, он не готов показывать свои сильнейшие качества каждую неделю, но это нормально. Он понимает, что все нацелены на его развитие. Думаю, через пару лет он будет топ-игроком.

– Вы сыграли в три защитника из-за дисквалификации Дели или из-за того, что «Зенит» играет с двумя чистыми нападающими?

– Нет, с Дели сыграли бы так же. Мы изучаем соперников, так что все зависит от них. Это наше преимущество после года работы, – сказал Клеман.

«Зенит» впервые дома не обыграл клуб из Бельгии в ЛЧ