Дзюба о поражении от «Брюгге»: «Мы, русские, любим себе придумать вот так, блин комом, а потом собираемся»

Капитан высказался о поражении от (1:2) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Пропустили гол, как обычно бывает, как-то зажато, робко, от обороны [играли]. Не то чтобы от обороны, но не атаковали большими силами. А как пропустили, сразу раскрепостились, забили, начали играть в свою игру.

Имели потом много моментов, не забили, думали вот-вот додавим, забьем второй, но вместо этого получаем вот такое.

Дома начинать так, конечно, нельзя. Наверное, не должна команда уровня Лиги чемпионов играть только 25-30 минут. Должны играть больше, матч идет 90 минут. Есть над чем подумать, должны играть смелее, агрессивнее.

Трудно сказать, заслуженное или незаслуженное поражение, не нам решать. Футбол есть футбол, если проиграли, значит, «Брюгге» заслужил, они сражались, но игра все же была ничейная. Даже если бы мы вничью сыграли, был бы осадок, что не дожали, хотя моменты были, в том числе у меня. В итоге пропустили такой необязательный, детский гол.

Это уровень Лиги чемпионов, где малейшая ошибка, недоработка моментально наказывается. «Брюгге», который считают командой уровнем ниже нас, наш конкурент, мы 3-я и 4-я команды по силе.

Но мы будем сражаться в любом случае. «Боруссию» и «Лацио» уважаем, все еще впереди. Мы, русские, россияне, любим придумать себе вот так, блин комом, а потом соберемся. Надеюсь, еще ничего не закончено.

Будем надеяться, что поражение нас мобилизует, деваться некуда. Я считаю, что если что-то не получится, и будем вылетать из группы, то надо вылетать красиво. Надо играть с азартом, с мощью, потому что проиграть можно по-разному.

Сегодня проиграли, и такой осадок. Когда ты проигрываешь без шансов, можно сказать, что, да, сегодня соперник был сильнее, но мы играли на равных, необязательный гол пропустили и в итоге проиграли.

Нельзя так начинать. Сами себя загнали в угол, надо выкарабкиваться», – сказал Дзюба.

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