«Арсенал» исключит Озила и Сократиса из заявки на АПЛ (Goal.com)

В «Арсенале» не рассчитывают на полузащитника и защитника Сократиса Папастатопулоса, утверждает Goal.com.

По информации источника, клуб исключит Озила и Сократиса из заявки на английский чемпионат. Игрокам уже сообщили об этом решении. Таким образом, они не смогут выйти на поле до февраля, когда откроется трансферное окно.

Озил не играет за «Арсенал» с марта. Клуб надеялся продать его в минувшее трансферное окно, однако сделку не удалось организовать. Немец является самым высокооплачиваемым игроком лондонского клуба.

32-летний Папастатопулос также пропустил старт нынешнего сезона. Сообщалось, что им интересуется «Наполи», но в итоге трансфер сорвался.

Ранее не включил Озила и Сократиса в заявку на Лигу Европы.