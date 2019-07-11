Гризманн не вернется в «Атлетико» из «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» не собирается возвращаться в , сообщают люди из его окружения.

29-летний француз не набрал баллов за результативность в четырех играх при новом тренере Роналде Кумане, однако покидать клуб Антуан не намерен.

Эктор Фернандес, отвечающий за общение и PR Гризманна, в интервью Radio Marca ответил на вопрос, возможно ли возвращение в Мадрид: «Нет, его будущее в «Барсе».

Сине-гранатовые выкупили Гризманна у «Атлетико» в 2019 году за 120 миллионов – эта сумма была прописана в контракте игрока в качестве отступных.

Гризманн, Феликс и Азар прибавят во втором сезоне. У их проблем есть общее (реализация), с остальным должны помочь тренеры

Куман поменял схему «Барсы»: кажется, атакующим звездам и Френки Де Йонгу стало удобнее (но не будем переоценивать результат)