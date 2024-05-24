Финал Чемпионшипа: самая веселая команда турнира против круто прибавляющей. «Лидс» и «Саутгемптон» хотят в АПЛ

В воскресенье в Англии состоится важный матч на «Уэмбли», на который придут десятки тысяч болельщиков. Определится последний участник АПЛ в сезоне-2024/25.

Да-да, это финал Чемпионшипа с мощной вывеской – «Лидс» против «Саутгемптона»!

«Лидс» – небольшой фаворит, с голами – непонятно

Расклад выглядит так – выход «Лидса» в АПЛ котируется за 1.69, «Саутгемптона» – за 2.12. Если «Лидс» решит вопрос в основное время – сыграет коэффициент 2.34, а если его соперник – 3.14.

То есть нулевая фора «Лидса» предлагается за 1.68. Если «Саутгемптон» не уступит за 90 минут (Х2) – 1.63.

С голами расклад выглядит так: ТМ2.5 – 1.89, а ТБ2.5 – 1.95. То есть полная непредсказуемость. Но при этом вариант «обе забьют» идет за 1.74.

У «Саутгемптона» нет основного вратаря и креативщика

Напомним, как было в лиге – «Лидс» финишировал третьим в шести очках от зоны прямого выхода, а «Саутгемптон» расположился за ним, отстав от второго места на девять баллов.

В полуфинале плей-офф «Лидс» сыграл 0:0 в гостях с «Норвичем», а дома забил четыре безответных мяча. «Саутгемптон» тоже закончил 0:0 на выезде у «Вест Бромвича», а дома забил ему трижды и пропустил только на 90+.

За «Лидс» не сыграет защитник Паскаль Стрейк, но это ожидаемо – из-за травмы паха он еще не выходил в 2024-м. Травмирован и Патрик Бэмфорд (8+1) за сезон – не играл в полуфиналах. Под вопросом выход на поле левого защитника Сэма Байрэма.

У «Саутгемптона» три потери. Молодой Хуан Лариос не играет уже полтора года. Еще в апреле травмировался голкипер Гэвин Базуну, так что с того момента место в воротах занято опытным Алексом Маккарти, который провел шесть сезонов в АПЛ в составе клуба. Еще одна травма – у атакующего полузащитника Стюарта Армстронга (5+7 в сезоне).

«Саутгемптон» – лучше по угловым и во вторых таймах, а «Лидс» реже пропускает

«Саутгемптон» – самая верховая команда Чемпионшипа, у «Лидса» всего на пять матчей с ТБ2.5 меньше. Мы уже писали про верх за 1.95. Есть что-то менее рискованное? Только если ТБ2.25 за 1.70.

Матчи «Саутгемптона» вообще всегда интереснее остальных – в них забивается 3,26 гола в среднем.

Еще «Саутгемптон» с отрывом лидирует по угловым в Чемпионшипе – 7,41 за игру, а у Лидса – 6,0. Что предлагается по ним? Победа «Саутгемптона», причем с плюсовой форой +1.5 за 1.65. Интересно.

Во вторых таймах «Лидс» играет заметно лучше соперника – выиграл половину из них (23), тогда как «Саутгемптон» – на девять меньше (14). Причем лучше за этот отрезок играет только «Лестер». Есть нулевая фора на «Лидс» после перерыва за 1.69

Наконец, «Лидс» провел на семь сухих матчей больше, чем «Саутгемптон». У них и по пропущенным заметная разница – 43 мяча против 63. «Обе забьют – нет» идет за 2.04. Впрочем, это как раз совсем рискованно.

Прошлые финалы Чемпионшипа – в основном низы и успехи фаворита

В последних пяти финалах четырежды выигрывали фавориты. Год назад «Лутон» превзошел «Ковентри», а за год до этого «Ноттингем Форест» – «Хаддерсфилд». В 2021-м «Брентфорд» уверенно прошел «Суонси», но в 2020-м он был фаворитом и уступил «Фулхэму». А еще за год до этого «Астон Вилла» переиграла «Дерби Каунти».

Меньше 2.00 на прямую победу коэффициенты за этот отрезок выставлялись только один раз – на «Брентфорд» в 2021-м было 1.90 и зашло.

При этом только дважды в последних пяти играх судьба финала решалась не в основное время: в 2020-м «Брентфорд» и «Фулхэм» ушли при 0:0 в дополнительное время и там забили трижды на двоих, а через три года «Ковентри» и «Лутон» били пенальти.

Ну а в последних четырех финалах неизменно заходил ТМ2.5.

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Матч «Лидс» – «Саутгемптон» пройдет в воскресенье, 26 мая. Начало – в 17:00 по московскому времени.

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