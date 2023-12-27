Неймар ушел в 3-дневный круиз на лайнере с личным казино. Он взял 3,5 тысячи человек, билет стоил от 1 000 евро
Неймар устроил казино на личном лайнере.
Нападающий «Аль-Хилаля» 27 декабря отправился из Рио-де-Жанейро в трехдневный круиз по водам Бразилии на собственном лайнере, сообщает As.
Отмечается, что футболист организовал на борту судна игорное заведение. Помимо Неймара, персонала, охраны и друзей бразильца в круиз отправились около 3500 человек.
Попасть на лайнер игрока мог любой желающий – стоимость одного билета варьировалась от 1 до 6 тысяч евро.
Сообщалось, что Неймар пропустит около 10 месяцев после операции на «крестах» и мениске, перенесенной в начале ноября.
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Плохая - я все деньги проиграл в казино!
Хорошая - казино МОЁ!
В футбольчик поиграл, с самыми красивыми дамами тусит, свой лайнер, свои турниры по покеру, алкоголь, карнавалы, тусовки.
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Не жизнь, а сказка. Многие парни бы хотели прожить такую жизнь
Вот всего через несколько дней целая страна дней на 8 уйдет в «круиз».