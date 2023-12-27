Неймар ушел в 3-дневный круиз на лайнере с личным казино. Он взял 3,5 тысячи человек, билет стоил от 1 000 евро

Теги Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки

Неймар устроил казино на личном лайнере.

Нападающий «Аль-Хилаля» 27 декабря отправился из Рио-де-Жанейро в трехдневный круиз по водам Бразилии на собственном лайнере, сообщает As.

Отмечается, что футболист организовал на борту судна игорное заведение. Помимо Неймара, персонала, охраны и друзей бразильца в круиз отправились около 3500 человек.

Попасть на лайнер игрока мог любой желающий – стоимость одного билета варьировалась от 1 до 6 тысяч евро. 

Сообщалось, что Неймар пропустит около 10 месяцев после операции на «крестах» и мениске, перенесенной в начале ноября.

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26 комментариев
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Ивлеевой и не снилось
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О, я видел этот лайнер в ГТА
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С этим парнем все понятно. Заработал денег до седьмого колена
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Дорогая у меня две новости: плохая и хорошая!
Плохая - я все деньги проиграл в казино!
Хорошая - казино МОЁ!
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Вот эти жизнь рок-н-рольщика.
В футбольчик поиграл, с самыми красивыми дамами тусит, свой лайнер, свои турниры по покеру, алкоголь, карнавалы, тусовки.

Этакий Дэн Билзерян от футбола.

Не жизнь, а сказка. Многие парни бы хотели прожить такую жизнь
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Ответ JENNINGS
Билет всего лишь 100,000 руб? Это в 10 раз дешевле, чем билет на тусу к Насте Ивлеевой, где стоимость была 1 млн )))
ну так где Ивлеева и где какой-то там бразильский паренёк, пинающий мяч!
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Ответ JENNINGS
Билет всего лишь 100,000 руб? Это в 10 раз дешевле, чем билет на тусу к Насте Ивлеевой, где стоимость была 1 млн )))
Там рубли не принимают)
+6
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+6
Ответ liverpool and barcelona fan
С этим парнем все понятно. Заработал денег до седьмого колена
До седьмого колена не хватит с такими тратами. На пенсии будет амбассадором какой нибудь БК.
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Яхта Беда))
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Личное казино, аквадискотека и комната грязи на 3,5 тысячи человек
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Сначала прочитал, что Неймар ушёл в 3-й запой, а тут - круиз.))) Народ, пусть каждый из нас, сможет устраивать для себя вот такие 🛳.👍
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Фигня.
Вот всего через несколько дней целая страна дней на 8 уйдет в «круиз».
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неудачники, которых не пустили в Мутабор
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Вернется нищим.
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3500 человек, каждый из которых заплатил от 1 до 6 тыс евро?!! А этот чел умеет веселиться так, чтобы на этом ещё и солидно заработать. Ну разве не гений?
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Неймар - глубокосмысленный парнишка, такой замах по пирамидке маслова.
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Ответ Капибарбер
Ивлеевой и не снилось
Ивлеевой снился Киркоров
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Ответ Мукунку хороший
Ивлеевой снился Киркоров
Каспаров
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Ней вполне весело живет, понимает, что в футболе ему уже ничего особенного не светит, развлекается и зарабатывает как может. Но на ЧМ 2026 года все равно приедет, вот увидите.
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Ответ Шланг
что мешает?
Талантами Неймара не обладаю, чтобы сколотить состояние))
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