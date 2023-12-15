«Монако» – явный фаворит матча с «Лионом». На гол Головина дают 4.00, на ассист – 5.00

«Монако» примет «Лион» в рамках 16-го тура Лиги 1.

Хозяева идут явными фаворитами встречи у букмекеров за 1.70. На «Лион», занимающий последнее место в чемпионате Франции, можно поставить с коэффициентом 4.80, на ничью – за 4.40.

Полузащитник «Монако» Александр Головин забил 5 мячей и отдал 2 ассиста в 14 матчах сезона Лиги 1. В сегодняшней игре его гол оценивается за 4.00, голевая передача – за 5.00.

Встреча пройдет 15 декабря и начнется в 23:00 мск.

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