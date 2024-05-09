«Боруссия» – самый слабый финалист в истории Лиги чемпионов по версии букмекеров

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«Реал» и «Боруссия» встретятся в финале Лиги чемпионов.

На победу мадридцев в основное время можно поставить за 1.65, на победу дортмундцев – за 5.30. Это самый низкий коэффициент на победу одной из команд в истории финалов ЛЧ.

Предыдущий антирекорд установил «Интер» – в прошлом сезоне его победа над «Ман Сити» шла за 4.60.

«Реал» и «Боруссия» сыграют 1 июня в Лондоне.

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Цифра дня: 41! Коэффициент на победу «Реала» на 88-й минуте

17 комментариев
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Слабых соперников в финале лиги чемпионов не бывает
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+7
Ответ инна витенберг
Удачи Боруссии против африканцев
У вас какие-то проблемы с африканским происхождением игроков?
+6
-1
+5
Чёт рано сбросили Дортмунд со счетов. Там банда боевая.
+6
-2
+4
Ответ NastyNay
Боруссия на классе win 0-2 Зря Джуд уходил...мог бы взять лч с Боруссией...с Реалом неизвестно или получится когда то
у тебя есть уникальный шанс заработать кучу бабла!!! Ставь квартиру на свой win 0:2
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Ответ Rister81
Комментарий удален пользователем
Тоттенхэм не был таким аутсайдером как сейчас Боруссия
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Что не помешает Боруссии выиграть финал.
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Ответ NastyNay
Не нуждаюсь. Можешь ты поставить свою, я разрешаю
Разрешалка ещё не выросла 🤡
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Ответ Егор Добрый
у тебя есть уникальный шанс заработать кучу бабла!!! Ставь квартиру на свой win 0:2
Не нуждаюсь. Можешь ты поставить свою, я разрешаю
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Ответ Эмиль Аббасов
Б.Дортмунд явно обороняется лучше чем Бавария. И они показали что умеют забивать с стандартов.
6 штанг-перекладин за 1 матч это фарт, а не крутая защита
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Ответ Биомеханоид
Чёт рано сбросили Дортмунд со счетов. Там банда боевая.
Удачи Боруссии против африканцев
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Ответ danik 258808
не припомню настолько очевидного фаворита в финале
Комментарий удален пользователем
не припомню настолько очевидного фаворита в финале
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Интер в прошлом сезоне по игре не то что бы уступал, а в большей степени игры был более убедительным, Лукаку решил в том матче что Интер не заслуживает победы
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Был финал 2012 г. Бавария- Челси. Там тоже явный фаворит были немцы. Где-то с фартом .... где-то на волевых, но Челси забрал "ушастого".
В тот год Челси на хромых ногах проходил в финал. И Бавария была явным фаворитом.
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Челси 2012
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Б.Дортмунд явно обороняется лучше чем Бавария. И они показали что умеют забивать с стандартов.
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Согласен,тупо повезло с сеткой
Играли б в другой,то уже в 1/4 вылетели)
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