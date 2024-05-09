«Боруссия» – самый слабый финалист в истории Лиги чемпионов по версии букмекеров
«Реал» и «Боруссия» встретятся в финале Лиги чемпионов.
На победу мадридцев в основное время можно поставить за 1.65, на победу дортмундцев – за 5.30. Это самый низкий коэффициент на победу одной из команд в истории финалов ЛЧ.
Предыдущий антирекорд установил «Интер» – в прошлом сезоне его победа над «Ман Сити» шла за 4.60.
«Реал» и «Боруссия» сыграют 1 июня в Лондоне.
В тот год Челси на хромых ногах проходил в финал. И Бавария была явным фаворитом.
Играли б в другой,то уже в 1/4 вылетели)