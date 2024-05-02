Аталанта – Марсель: прогноз на матч 9 мая 2024, Лига Европы
Дата матча: 09.05.2024
Место проведения: Адзурри д′Италия, Бергамо
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Анализ формы команд
Аталанта продемонстрировала стабильную форму в последних матчах Лиги Европы, не проигрывая в 6 из последних 8 игр. Стабильная игра в атаке позволила команде забить 9 голов в последних 5 матчах, хотя команда также пропустила 4 мяча в этих играх, показывая определённые проблемы в обороне.
Марсель также продемонстрировал хорошую форму, забивая в каждом из последних 7 матчей Лиги Европы. В последних 5 играх команда забила 8 мячей, но пропустила 6, что свидетельствует о возможных уязвимостях в защите, которые могут быть использованы соперником.
Ключевые статистические данные
- Аталанта не проигрывает дома уже в серии из 8 матчей, показывая хорошую форму на своём стадионе.
- Марсель не уступил в 5 из 6 последних встреч, демонстрируя умение сохранять результат в важных играх.
Прогноз и рекомендация
Исходя из анализа текущей формы обеих команд и статистики их предыдущих встреч, можно предположить, что матч окажется достаточно результативным. Обе команды обладают сильными атакующими линиями, но также допускают ошибки в защите.
Рекомендация: Прогноз на ТБ 3 за 2,25
Взгляд на коэффициенты
- Победа Аталанты: 1.8
- Ничья: 3.9
- Победа Марселя: 4.7
Этот прогноз базируется на недавней результативности команд и их способности забивать в важных матчах, а также на недостатках в обороне, которые обе команды демонстрировали в последние игры.
Где смотреть матч Аталанта – Марсель
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- Дата проведения
- 9 мая, 22.00, «Адзурри д′Италия»