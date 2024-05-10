8,1 млрд рублей – целевые отчисления букмекеров за 1-й квартал 2024 года

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Букмекеры заплатили 8,1 млрд рублей целевых отчислений за 1-й квартал 2024 года, сообщает ЕРАИ.

Самые крупные целевые отчисления получили Российский футбольный союз, Федерация настольного тенниса России и Федерация хоккея России. Лидерами по объему отчислений стали «Фонбет», Winline, BetBoom, PARI и «Лига Ставок».

За аналогичный период 2023 года букмекеры заплатили в два раза меньше отчислений – 4,09 млрд рублей.

С 1 января 2024 года ставка целевых отчислений увеличилась с 1,5% до 2% от суммы принятых депозитов.

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