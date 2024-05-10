Букмекеры назвали фаворитов Евровидения-2024
В Швеции определились все финалисты Евровидения-2024.
Букмекеры считают фаворитом песенного конкурса представителя Хорватии Baby Lasagna, который исполнит композицию Rim Tim Tagi Dim. На его победу можно поставить за 1.91.
Второй котируется израильтянка Eden Golan (4.00), третьим – швейцарец Nemo (5.50).
Фавориты Евровидения по версии букмекеров:
1. Хорватия (Baby Lasagna – «Rim Tim Tagi Dim») – 1.91
2. Израиль (Eden Golan – «Hurricane») – 4.00
3. Швейцария (Nemo – «The Code») – 5.50
4. Ирландия (Bambie Thug – «Doomsday Blue») – 13.00
5-6. Украина (alyona alyona & Jerry Heil – «Teresa & Maria») – 17.00
5-6. Франция (Slimane – «Mon amour») – 17.00
Расклады на три финала еврокубков: «Реал» и «Байер» – явные фавориты, букмекеры верят и в «Фиорентину»