Букмекеры назвали фаворитов Евровидения-2024

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В Швеции определились все финалисты Евровидения-2024.

Букмекеры считают фаворитом песенного конкурса представителя Хорватии Baby Lasagna, который исполнит композицию Rim Tim Tagi Dim. На его победу можно поставить за 1.91.

Второй котируется израильтянка Eden Golan (4.00), третьим – швейцарец Nemo (5.50).

Фавориты Евровидения по версии букмекеров:

1. Хорватия (Baby Lasagna – «Rim Tim Tagi Dim») – 1.91

2. Израиль (Eden Golan – «Hurricane») – 4.00

3. Швейцария (Nemo – «The Code») – 5.50

4. Ирландия (Bambie Thug – «Doomsday Blue») – 13.00

5-6. Украина (alyona alyona & Jerry Heil – «Teresa & Maria») – 17.00

5-6. Франция (Slimane – «Mon amour») – 17.00

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2 комментария
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А почему среди фаворитов нету горячего финского парня, который бегал на сцене без трусов? По моему очень стильно и демократично. А главное в духе времени. Правда не совсем понятно что эта новость делает здесь, ну да ладно.
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А что за вид спорта такой -Евровидение 2024 ? И что делает эта спортивная новость на сайте про шоу-бизнес?
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