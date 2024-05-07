Аталанта – Рома: прогноз на матч 12 мая 2024, Серия А

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Дата матча: 12 мая 2024 года

Место проведения: стадион Адзурри д′Италия

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Обзор матча

Предстоящий матч между Аталантой и Ромой обещает стать захватывающим противостоянием в рамках итальянской Серии А. Аталанта, занимающая 5-е место, стремится укрепить свои позиции в еврокубках, в то время как Рома, расположившаяся непосредственно за ней, также пытается завоевать путёвку в европейские турниры.

Анализ команд

Аталанта находится в отличной форме, победив в трех последних матчах чемпионата и продемонстрировав мощную атакующую мощь. Команда забила 12 голов в последних пяти матчах, что свидетельствует о её агрессивной тактике на передовой. Оборона также показывает хорошие результаты, пропустив всего три мяча в этих матчах.

Рома же, несмотря на свои последние неплохие выступления, испытывает трудности с сохранением стабильности в обороне, пропустив восемь голов в последних пяти встречах. Нападающий Ромелу Лукаку остаётся главной угрозой для соперников, его опыт и мастерство могут стать ключевыми в предстоящем противостоянии.

Статистический анализ

Обе команды демонстрируют неплохую результативность, и история их встреч предполагает, что забитые голы гарантированы. Аталанта традиционно сильна дома, но Рома также показывает хорошие результаты в гостевых матчах.

Прогноз

Исходя из текущей формы и статистических данных, можно ожидать активной и результативной игры. Обе команды обладают мощными атакующими линиями, что должно обеспечить обилие моментов у ворот обеих сторон.

Рекомендация: Прогноз на «обе команды забьют – да» за коэффициент 1.65

Этот прогноз основан на последовательной способности обеих команд забивать в последних матчах, а также на статистике их взаимных встреч, где голы забивались регулярно.

Коэффициенты:

  • П1 – 2,02
  • Х – 3,7
  • П2 – 3,75

Где смотреть матч Аталанта – Рома

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Аталанта – Рома
Дата проведения
12 мая, 21.45, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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