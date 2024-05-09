Винисиус стал фаворитом на «Золотой мяч» у букмекеров. Беллингем держался первым почти 7 месяцев
Винисиус стал котироваться фаворитом на завоевание «Золотого мяча».
Первым у букмекеров почти 7 месяцев держался вингер «Реала» Джуд Беллингем (3.75). После победы над «Баварией» в 1/2 финала ЛЧ на первую строчку поднялся его одноклубник Винисиус (2.87).
Топ-3 замыкает форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе (7.00), на четвертой строчке расположился нападающий «Баварии» Харри Кейн (7.50).
Фавориты на получение «Золотого мяча» по версии букмекеров:
1. Винисиус («Реал») – 2.87
2. Джуд Беллингем («Реал») – 3.75
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 7.00
4. Харри Кейн («Бавария») – 7.50
5-7. Фил Фоден («Манчестер Сити») – 17.00
5-7. Родри («Манчестер Сити») – 17.00
5-7. Тони Кроос («Реал») – 17.00
8-9. Флориан Виртц («Байер») – 21.00
8-9. Лионель Месси («Интер Майами») – 21.00
10. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 26.00
Коэффициенты на финал «Боруссия» – «Реал» – это антирекорд. Букмекеры не ошиблись?
Жаль, что мы склонны помнить лишь последнее. Заслужили оба!