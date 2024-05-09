Винисиус стал фаворитом на «Золотой мяч» у букмекеров. Беллингем держался первым почти 7 месяцев

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Винисиус стал котироваться фаворитом на завоевание «Золотого мяча».

Первым у букмекеров почти 7 месяцев держался вингер «Реала» Джуд Беллингем (3.75). После победы над «Баварией» в 1/2 финала ЛЧ на первую строчку поднялся его одноклубник Винисиус (2.87).

Топ-3 замыкает форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе (7.00), на четвертой строчке расположился нападающий «Баварии» Харри Кейн (7.50).

Фавориты на получение «Золотого мяча» по версии букмекеров:

1. Винисиус («Реал») – 2.87

2. Джуд Беллингем («Реал») – 3.75

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 7.00

4. Харри Кейн («Бавария») – 7.50

5-7. Фил Фоден («Манчестер Сити») – 17.00

5-7. Родри («Манчестер Сити») – 17.00

5-7. Тони Кроос («Реал») – 17.00

8-9. Флориан Виртц («Байер») – 21.00

8-9. Лионель Месси («Интер Майами») – 21.00

10. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 26.00

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24 комментария
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Месси уже в десятке🤣. Все ясно уже с этой наградой!
+26
-2
+24
Месси с Виртцом на одной строке, кто этот рейтинг состовлял?
+19
-1
+18
Ответ takehiko
Ещё пару предголевых и в тройке будет однозначно
Пару удачных финтов и того глядишь награда будет в его руках
+12
-1
+11
Ответ Dragnil
Месси уже в десятке🤣. Все ясно уже с этой наградой!
Ещё пару предголевых и в тройке будет однозначно
+14
-3
+11
Месси что тут вообще забыл?) он по умолчанию в 10 будет всю жизнь теперь даже после завершения карьеры
+11
-2
+9
опять бесстыжий гнум украдет очередной зм
+6
-2
+4
Ответ "Leicester City"
Месси с Виртцом на одной строке, кто этот рейтинг состовлял?
Мама риго
+3
-1
+2
А за что Лео в 10 попал?Ему прошлогоднего левого ЗМ не хватило?
+5
-3
+2
Ответ takehiko
Ещё пару предголевых и в тройке будет однозначно
предголевых😂😂, термин ввели как будто для него персонально
+3
-1
+2
По второй части сезона справедливо, но Джуд очень много очков принес Реалу своими голами в первой части сезона. Благодаря ему получился такой запас в ЛЛ.
Жаль, что мы склонны помнить лишь последнее. Заслужили оба!
+1
0
+1
Всей карьерой заслуживает Кроос
+2
-1
+1
Беллингем сдулся. Очень сильно сдал. Думаю Винисиус поборется с Месси за приз и проиграет достойно.
+3
-2
+1
Что здесь делают Мбаппе, Кейн, Фоден? У последних двух вообще нет шансов на ЗМ. Даже если Евро выиграет Англия, то ЗМ будет у Беллингема
+1
-1
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Теперь все справедливо
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У Джуда видимо единственный шанс обойти черного, это стрельнуть на Евро.
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Справедливо, Беллингем месяца три никакой уже.
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Месси 8-9 😂😂
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Все достойны, но лидера сложно выделить.
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Абсолютно заслуженно, на данную минуту именно Винисиус и заслуживает победу
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