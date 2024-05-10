«Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Астон Вилла» считались главными фаворитами трех еврокубков. Никто из них не прошел в финал

Три английских клуба котировались выше остальных в своих еврокубковых турнирах, но ни один из них не сыграет в финале.

Победа «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов оценивалась в 3.25, но команда Пепа Гвардиолы вылетела на стадии четвертьфинала от «Реала». В финал вышли «Реал» и «Боруссия».

Успех «Ливерпуля» в Лиге Европы котировался за 5.00, но дальше четвертьфинала пройти не удалось из-за поражения от «Аталанты». В финале встретятся «Аталанта» и «Байер».

Коэффициент «Астон Виллы» на трофей в Лиге конференций шел за 5.50. «Вилла» вылетела в полуфинале от «Олимпиакоса». В решающем матче сыграют «Олимпиакос» и «Фиорентина.

Кроме того, на стадии всех шести полуфиналов был представлен только один клуб из Англии – «Астон Вилла». В финал не вышел никто.