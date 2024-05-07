Бохум – Байер: прогноз на матч 12 мая 2024, Бундеслига

Дата матча: 12 мая 2024 года

Место проведения: стадион Рурштадион

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Обзор матча

Этот матч в Бундеслиге между Бохумом и Байером привлекает внимание не только из-за контраста в текущих формах обеих команд, но и их позиций в лиге. Байер, лидер чемпионата, выглядит явным фаворитом против Бохума, который борется за сохранение места в высшей лиге.

Текущая форма

Бохум, несмотря на своё 14-е место, показал характер, одержав важную победу над Унионом Берлин со счётом 4:3 в последнем матче. Команда демонстрирует улучшенные результаты в атаке, забив 9 голов в последних пяти матчах, однако их оборона продолжает пропускать много голов.

Байер же демонстрирует впечатляющие результаты, сохраняя неоспоримое лидерство в лиге без поражений в последних 19 матчах. Сильная атакующая линия и уверенная игра в обороне делают их грозным соперником для любой команды.

Статистика и ключевые моменты

Байер не проигрывает уже в 30 последних матчах, что говорит о их стабильности и силе. В то время как Бохум, хотя и борется, умеет удивлять, как это было в игре с Унионом. Однако статистика встреч этих команд говорит в пользу Байера, который не проигрывает Бохуму в большинстве последних игр.

Прогноз

Учитывая текущую форму команд и их последние встречи, можно ожидать, что Байер будет контролировать игру и создавать множество моментов. Однако не стоит сбрасывать со счетов Бохум, который демонстрирует желание бороться и способен на неожиданные результаты на своём поле.

Рекомендация: Прогноз на «Байер победит» за коэффициент 1.77

Этот прогноз основывается на текущей форме Байера, их способности забивать в каждом матче и относительной слабости обороны Бохума, которая регулярно пропускает голы.

Коэффициенты:

П1 – 4,4

Х – 4,3

П2 – 1,77

Где смотреть матч Бохум – Байер

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