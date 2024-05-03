Алавес – Жирона: прогноз на матч 10 мая 2024, Ла Лига
Дата матча: 10.05.2024
Место проведения: Эстадио Мендисорроса, Витория-Гастейс
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Обзор команд
Алавес показывает улучшение формы, одержав победу в последних трех матчах Ла Лиги. Команда не только забила 6 голов, но и удержала свои ворота неприступными во всех трех играх. Солидная оборона и эффективность в атаке делают Алавес опасным соперником на своем поле.
Жирона, занимающая второе место в лиге, продемонстрировала свою атакующую мощь, забив 14 голов в последних пяти матчах. Однако команда также пропустила 8 мячей, что указывает на потенциальные проблемы в обороне.
Анализ последних игр
- Алавес показал стойкость в обороне, особенно в последних домашних играх, что может затруднить задачу для нападающих Жироны.
- Жирона проявила консистентность в атаке, но её защита иногда допускает ошибки, что может стать ключевым фактором в предстоящем матче.
Прогноз
Матч обещает быть напряженным и богатым на события. Алавес будет стремиться использовать свой домашний стадион и текущую форму для того, чтобы удивить фаворита, тогда как Жирона, несмотря на свои недавние успехи, должна быть осторожна в обороне.
С учетом текущей формы и истории встреч этих команд, можно ожидать, что обе команды забьют. Однако Жирона с ее последовательной результативностью и более высокой позицией в лиге имеет немного больше шансов на успех.
Рекомендация: Прогноз на «Обе команды забьют» за 1.85
Взгляд на коэффициенты
- Победа Алавеса: 3.9
- Ничья: 3.8
- Победа Жироны: 1.97
Этот прогноз основан на атакующих способностях обеих команд и на недостаточной надежности их обороны в последних матчах.
Где смотреть матч Алавес – Жирона
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- Дата проведения
- 10 мая, 22.00, «Мендисорроса»