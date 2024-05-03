Алавес – Жирона: прогноз на матч 10 мая 2024, Ла Лига

Дата матча: 10.05.2024

Место проведения: Эстадио Мендисорроса, Витория-Гастейс

Поставь на этот матч с фрибетом 3.000 рублей

Обзор команд

Алавес показывает улучшение формы, одержав победу в последних трех матчах Ла Лиги. Команда не только забила 6 голов, но и удержала свои ворота неприступными во всех трех играх. Солидная оборона и эффективность в атаке делают Алавес опасным соперником на своем поле.

Жирона, занимающая второе место в лиге, продемонстрировала свою атакующую мощь, забив 14 голов в последних пяти матчах. Однако команда также пропустила 8 мячей, что указывает на потенциальные проблемы в обороне.

Анализ последних игр

Алавес показал стойкость в обороне, особенно в последних домашних играх, что может затруднить задачу для нападающих Жироны.

показал стойкость в обороне, особенно в последних домашних играх, что может затруднить задачу для нападающих Жироны. Жирона проявила консистентность в атаке, но её защита иногда допускает ошибки, что может стать ключевым фактором в предстоящем матче.

Прогноз

Матч обещает быть напряженным и богатым на события. Алавес будет стремиться использовать свой домашний стадион и текущую форму для того, чтобы удивить фаворита, тогда как Жирона, несмотря на свои недавние успехи, должна быть осторожна в обороне.

С учетом текущей формы и истории встреч этих команд, можно ожидать, что обе команды забьют. Однако Жирона с ее последовательной результативностью и более высокой позицией в лиге имеет немного больше шансов на успех.

Рекомендация: Прогноз на «Обе команды забьют» за 1.85

Взгляд на коэффициенты

Победа Алавеса : 3.9

: 3.9 Ничья : 3.8

: 3.8 Победа Жироны: 1.97

Этот прогноз основан на атакующих способностях обеих команд и на недостаточной надежности их обороны в последних матчах.

Где смотреть матч Алавес – Жирона

Лови фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч