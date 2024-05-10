«Фиорентина» – фаворит финала Лиги конференций, хотя сыграет против «Олимпиакоса» в его стране

Теги Фиорентина Олимпиакос Ставки на спорт Ставки на футбол Лига конференций УЕФА прогнозы на футбол Ставки

Итальянская «Фиорентина» и греческий «Олимпиакос» вышли в финал Лиги конференций. «Фиорентина» сыграла вничью с «Брюгге» 1:1 после победы 3:2, а «Олимпиакос» дважды выиграл у «Астон Виллы» – 4:2 и 2:0.

Букмекеры оценивают шансы итальянского клуба на завоевание трофея коэффициентом 1.65, а греческого – 2.33.

Матч пройдет в Греции. Решающую игру турнира примет арена «Айя-София» в Афинах 29 мая.

 
 
1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Олимпиакос очень зубастая и интересная команда и играют дома можно сказать.Вполне могут и взять финал.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий