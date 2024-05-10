«Фиорентина» – фаворит финала Лиги конференций, хотя сыграет против «Олимпиакоса» в его стране

Итальянская «Фиорентина» и греческий «Олимпиакос» вышли в финал Лиги конференций. «Фиорентина» сыграла вничью с «Брюгге» 1:1 после победы 3:2, а «Олимпиакос» дважды выиграл у «Астон Виллы» – 4:2 и 2:0.

Букмекеры оценивают шансы итальянского клуба на завоевание трофея коэффициентом 1.65, а греческого – 2.33.

Матч пройдет в Греции. Решающую игру турнира примет арена «Айя-София» в Афинах 29 мая.