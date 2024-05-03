Аугсбург – Штутгарт: прогноз на матч 10 мая 2024, Бундеслига

Дата матча: 10.05.2024

Место проведения: ВВК-Арена, Штутгарт

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Обзор команд:

Аугсбург в последнее время испытывает трудности, потерпев три поражения подряд в Бундеслиге. Очевидно, что оборона команды оставляет желать лучшего, так как они пропустили 14 голов в последних пяти матчах. Однако они все еще показывают способность забивать, что дает им надежду перед домашней встречей.

Штутгарт, занимающий третье место, демонстрирует впечатляющую форму, победив таких соперников, как Бавария, и забив в каждом из последних 15 матчей. Атакующая мощь команды в лице Серу Гирасси, лучшего бомбардира команды, делает их опасным соперником для любой обороны.

Статистический и тактический анализ:

Исходя из текущей формы и статистики обеих команд, матч обещает быть напряженным. Обе команды имеют тенденцию забивать, но также и пропускать. Штутгарт, сильно выступающий на выезде, вероятно, будет контролировать игру и создавать больше голевых моментов.

Ключевые моменты:

Аугсбург устойчив на своем поле, но их недавняя форма вызывает беспокойство.

устойчив на своем поле, но их недавняя форма вызывает беспокойство. Штутгарт не только в хорошей форме, но и доминировал в последних встречах с Аугсбургом.

не только в хорошей форме, но и доминировал в последних встречах с Аугсбургом. Обе команды регулярно забивают, что делает вероятным сценарий с голами с обеих сторон.

Прогноз:

Учитывая атакующие способности Штутгарта и проблемы Аугсбурга с обороной, а также впечатляющую серию непобедимости Штутгарта в последних матчах, ожидается, что гости будут иметь преимущество. Однако Аугсбург обладает потенциалом удивить на своем поле, учитывая их способность забивать дома.

Рекомендация для ставки: Прогноз на победу Штутгарта за 1.88

Коэффициенты:

П1 – 3,9

Х – 4,2

П2 -1,88

Эта ставка отражает текущее положение Штутгарта как сильного контендера и их последние выступления против Аугсбурга, а также учитывает текущую форму обеих команд.

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