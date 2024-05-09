Игроки БЕТСИТИ назвали фаворитов ответных полуфиналов Лиги Европы
9 мая состоятся ответные матчи 1/2 финала Лиги Европы. «Байер» примет на своем поле «Рому», а «Аталанта» проведет домашнюю встречу с «Марселем». Обе игры начнутся в 22:00 мск.
Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитами ответных матчей хозяев.
Эксперты уверены, что «Байер» не отдаст «Роме» путевку в финал после победы в первой игре со счетом 2:0. На проход команды Хаби Алонсо предлагают кэф 1.02, на камбэк коллектива Даниэле Де Росси дают 18.0.
По мнению аналитиков, немецкий клуб должен победить и в ответной встрече. На П1 в основное время дают 1.54, на гостей предлагают 6.50, ничья идет за 4.60.
В паре «Аталанта» – «Марсель» эксперты отдают предпочтение бергамаскам. После ничьей 1:1 в первом матче они оценивают шансы итальянского клуба на выход в финал кэфом 1.40. На французскую команду можно поставить за 3.11.
В линии БЕТСИТИ на победу «Аталанты» в основное время ответной игры дают 1.78, на «Марсель» предлагают 4.80, котировка на ничью равна 3.90.
В БЕТСИТИ можно поставить на футбол с беспроигрышной ставкой до 3 000 ₽
Игроки БЕТСИТИ не согласны с оценками букмекеров относительно фаворитов ответных полуфиналов.
В матче «Байер» – «Рома» 57% игроков отдали предпочтение итальянской команде. На леверкузенцев поставили 24% бетторов, ничью выбрали 19%.
По фавориту матча «Аталанта» – «Марсель» мнения бетторов разделились. На хозяев поставили 34% игроков, 36% взяли победу гостей, остальные 32% выбрали ничью.
Поставь на полуфиналы ЛЕ в БЕТСИТИ с беспроигрышной ставкой до 3 000 ₽