Дмитрий Колдун считает, что букмекеры влияют на результаты Евровидения: «Это психологическая обработка»

Белорусский певец Дмитрий Колдун поделился мнением о влиянии букмекеров на результаты Евровидения.

Колдун занял 6-е место на песенном конкурсе в 2007 году.

«Букмекерские ставки во многом определяли общественное мнение или позицию, как мне кажется.

Если человек, допустим, выступает не очень хорошо, но букмекеры ставят на него, то эти рейтинги постоянно «пушились» через средства массовой информации, что вот именно этот [артист] победит.

Есть те, кто голосует за исполнителей, которые нравятся, но есть и те, кто ведется на СМИ. Это такой момент психологической обработки», — заявил Колдун.

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