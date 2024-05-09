КХЛ получила 345 млн рублей целевых отчислений от букмекеров за 1-й квартал 2024-го

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КХЛ получила почти 345 млн рублей в качестве целевых отчислений от букмекеров за 1-й квартал 2024 года.

«Временно исполняющий обязанности президента КХЛ Алексей Краснов 7 мая подписал приказ о распределении средств, полученных от ЕРАИ в виде целевых отчислений от азартных игр за I квартал 2024 года.

Из документа следует, что общая сумма отчислений букмекеров в пользу КХЛ за январь–март составила 344,70 млн рублей. Из них на финансирование деятельности по развитию профессионального спорта будет направлено 241,29 млн рублей (70%).

Оставшиеся 103,41 млн рублей (30%) станут источником финансирования мероприятий по развитию массового и детско-юношеского спорта», – сообщает Sportclan.

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