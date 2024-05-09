1.38 на «Арсенал» – самый низкий коэффициент на соперника «МЮ» на «Олд Траффорд» в 21 веке

«Манчестер Юнайтед» примет «Арсенал» в 37-м туре АПЛ.

Букмекеры дают 6.90 на победу «МЮ» и 1.38 – на успех лондонского клуба. Это самый низкий коэффициент на победу гостевого клуба на «Олд Траффорд» во всех турнирах в 21 веке.

Предыдущий рекорд принадлежит «Ман Сити», который в апреле 2019-го победил «МЮ» с коэффициентом 1.50.

Ставки на Спортсе

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