1.38 на «Арсенал» – самый низкий коэффициент на соперника «МЮ» на «Олд Траффорд» в 21 веке

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Арсенал Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

«Манчестер Юнайтед» примет «Арсенал» в 37-м туре АПЛ.

Букмекеры дают 6.90 на победу «МЮ» и 1.38 – на успех лондонского клуба. Это самый низкий коэффициент на победу гостевого клуба на «Олд Траффорд» во всех турнирах в 21 веке.

Предыдущий рекорд принадлежит «Ман Сити», который в апреле 2019-го победил «МЮ» с коэффициентом 1.50.

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7 комментариев
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чую, буки сорвут куш с попанов
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7Хагу 7 кеф
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Можно грузить хату на Х1)
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У Ливерпуля разве не меньше был?
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на мой взгляд и этот коэффициент на победу арсенала большой
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Посмотрим-посмотрим. Юнайтед до того парадоксален в этом сезоне, что сдуру может и не уступить гг.
В конце концов, они все еще остаются нашими мальчиками для битья, это так просто не искоренишь.
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Ответ Willy Kambwala
Можно грузить хату на Х1)
Очень рискованно, МЮ не проиграет Арсеналу маловероятно
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