1.38 на «Арсенал» – самый низкий коэффициент на соперника «МЮ» на «Олд Траффорд» в 21 веке
«Манчестер Юнайтед» примет «Арсенал» в 37-м туре АПЛ.
Букмекеры дают 6.90 на победу «МЮ» и 1.38 – на успех лондонского клуба. Это самый низкий коэффициент на победу гостевого клуба на «Олд Траффорд» во всех турнирах в 21 веке.
Предыдущий рекорд принадлежит «Ман Сити», который в апреле 2019-го победил «МЮ» с коэффициентом 1.50.
В конце концов, они все еще остаются нашими мальчиками для битья, это так просто не искоренишь.