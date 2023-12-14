В Совете Федерации предложили запретить должникам играть в азартные игры и оплачивать ставки кредитными картами

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Представитель общественной организации «Деловая Россия» Алексей Мостовщиков предложил стандартизировать правила организации азартных игр.

На совещании в Совете Федерации он предложил запретить оплачивать ставки кредитными картами и удалить микрофинасновые организации от мест, в которых организована азартная деятельность.

«Сегодня законом не запрещено использование заемных средств для участия в азартных играх, игроки берут кредиты и после страдают от этого», — уточнил Мостовщиков.

Сенатор Александр Трембицкий поддержал инициативу: «Я бы добавил запрет на участие в азартных играх должников. Кто имеет задолженности по алиментам, на кого исполнительные листы у судебных приставов и так далее».

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