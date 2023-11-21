Уэльсу для выхода на Евро нужна победа над Турцией и осечка Хорватии. Букмекеры в это не верят

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Сборная Уэльса сохраняет шансы на прямой выход на Евро-2024.

Уэльс гарантирует участие на чемпионате Европы, если победит Турцию (коэффициент – 2.50), а Армения не проиграет Хорватии (5.50).

При иных раскладах валлийцы поборются за путевку на Евро-2024 в стыковых матчах.

Оба матча пройдут 21 ноября и начнутся в 22:45 по московскому времени.

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