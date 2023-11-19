8:0 России с Кубой – матч вне трендов: сыграли только голевой второй тайм и победа дома

У сборной России очередной необычный матч – на этот раз против сборной Кубы, которая в рейтинге ФИФА находится на 169-м месте.

За последние два года наша команда провела десять матчей, скопив определенную статистику, по которой даже появились тренды. Но тут – особенный соперник. Неужели что-то сработало?

Наши не заметили соперника и просто много забивали

В стартовом составе Валерий Карпин выпустил в полузащиту двух наших легионеров – Алексея Миранчука и Далера Кузяева, а в атаку – Александра Головина и Ивана Облякова под Федором Чаловым. Головин – капитан сборной России.

В первом тайме наши забили три гола за 12 минут. На 22-й Обляков расстрелял ворота с паса Головина, а еще через восемь минут сам Головин аккуратно вложил мяч в угол после передачи Облякова. Антон Миранчук на 34-й отметился своим голом из пределов штрафной.

Но после перерыва наши забили еще больше. Еще три гола вложились примерно в тот же отрезок, что и в первом тайме – только за 13 минут: Александр Сильянов закатил мяч в ворота на подступах к вратарской, Александр Соболев забил в пустые после ошибки вратаря, а Данил Пруцев завершил прострел Андрея Мостового.

Шестью наши не ограничились – на 74-й влетел седьмой после мощного удара Никиты Кривцова, а вскоре Мостовой забил и сам после ошибки второго голкипера Кубы – 8:0. В конце пенальти за фол на Соболеве не реализовал Сергей Пиняев.

Соответствие трендам: каким оно было по итогу матча с Кубой

Вспомним шесть трендов – что именно здесь зашло?

● Россия чаще играет вничью – но тут такого быть не могло, слишком уж слабым был соперник. Странно, что он еще сам себе не забил.

● Россия чаще играет низы – и такого тоже не могло быть по той же самой причине слабости соперника и правильном настрое сборной России, которая бежала забивать.

● «Обе забьют» в матче с Россией заходит чаще – но не в этот раз. Едва ли можно было ждать гола от Кубы. Его и букмекеры-то не ждали (2.74).

● В гостях Россия играет вничью, дома – побеждает. Тут все сходится. Ирак и Камерун тоже были повержены, причем всухую.

● Вторые таймы в матчах России результативнее первых – именно так. В первом тайме наша команда забила три, а после перерыва – пять.

● Россия редко забивает больше гола – но здесь можно вернуться к первому пункту. В игре с Кубой было бы сложно ограничиться даже пятью мячами.

В общем, для трендов уж очень нетипичный соперник. Поэтому ловить здесь какие-либо закономерности смысла не было. В прошлых матчах они действовали гораздо лучше.

Как теперь выглядят шесть главных трендов сборной России в изоляции – памятка на будущее

Сыграно 11 товарищеских матчей за 2022-2023. Что можно сказать по ним – закрепляем:

● Ничейные результаты преобладают – их шесть, а побед – четыре. Проиграли наши только один раз – это было против молодежки Египта.

● Низов все так же больше – их семь против четырех верхов. Но два последних матча были веселыми. А как иначе против Кении и Кубы?

● Больше половины матчей прошло с «обе забьют» – шесть. Все они были гостевыми.

● Кстати, о матчах в гостях – их было восемь, а вничью Россия сыграла шесть раз. Зато дома стопроцентный результат – 2:0 с Ираком, 1:0 с Камеруном и 8:0 против Кубы.

● Во вторых таймах матчи России проходят результативнее. Если разница мячей до перерыва составляет 8:3, то после – 11:5.

● До сегодняшнего дня было только три матча, где Россия забила больше гола. И это – по два мяча Кыргызстану, Ираку и Кении. Сегодня – в восемь раз больше, чем обычно.

Посмотрим, что будет в 2024 году.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф