«Челси» не побеждает «Арсенал» с августа 2021 года. 6.80 – обыграет сегодня

«Арсенал» примет «Челси» в перенесенном матче 29-го тура АПЛ.

«Челси» не побеждает «Арсенал» на протяжении 5 матчей подряд – с августа 2021 года. «Канониры» одержали четыре победы, еще одна игра завершилась вничью.

«Арсенал» котируется фаворитом сегодняшней встречи у букмекеров за 1.47. Ничья идет за 5.20, победа «Челси» – за 6.80.

Матч пройдет 23 апреля и начнется в 22:00 мск.

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