«Челси» не побеждает «Арсенал» с августа 2021 года. 6.80 – обыграет сегодня

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«Арсенал» примет «Челси» в перенесенном матче 29-го тура АПЛ.

«Челси» не побеждает «Арсенал» на протяжении 5 матчей подряд – с августа 2021 года. «Канониры» одержали четыре победы, еще одна игра завершилась вничью.

«Арсенал» котируется фаворитом сегодняшней встречи у букмекеров за 1.47. Ничья идет за 5.20, победа «Челси» – за 6.80.

Матч пройдет 23 апреля и начнется в 22:00 мск.

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2 комментария
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Скорее всего этого не произойдет и завтра, а если еще и Палмер не сыграет... Впрочем, АПЛ полна сюрпризов...
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Ответ Типа футболист
Скорее всего этого не произойдет и завтра, а если еще и Палмер не сыграет... Впрочем, АПЛ полна сюрпризов...
Игра сегодня, но не суть
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