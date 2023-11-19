Украина, Казахстан и Молдова проиграли в группах битву за Евро. А какие же классные были на них коэффициенты

В понедельник состоялись семь матчей квалификации к Евро-2024, все внимание к трем – напрямую на турнир могли отобраться сборные Украины, Казахстана и Молдовы. Хотя букмекеры ни в кого из них не верили.

Каждая из команд должна была побеждать своего соперника, чтобы занять второе место в группе. Победа Украины оценивалась в 5.20, Казахстана – в 7.50, Молдовы – в 13.00.

Пожалуй, интриг до матча было больше, чем во время них.

Украина не пропустила от Италии, но этого не хватило

Украинцы изначально попали в сложную группу с двумя главными фаворитами – Англией и Италией, да еще и кусачей Северной Македонией, которая полтора года назад устранила итальянцев в стыках к ЧМ-2022. Да, в трех матчах против Англии и Италии Украина набрала лишь одно очко, но безошибочно сыграла против македонцев и мальтийцев. Что, например, итальянцам не удалось – они теряли очки в Северной Македонии.

Украина получила возможность решить проблемы в последнем туре – надо было обыграть Италию в Леверкузене. Команда бодро начала матч, но итальянцы перехватили инициативу в первом тайме – могли забивать Николо Барелла и Федерико Димарко. После перерыва активнее действовала уже Украина, был хороший момент у Михаила Мудрика – спас Джанлуиджи Доннарумма. Падение Мудрика в штрафной итальянцев в конце игры наверняка еще долго будет обсуждаться.

Команды так и не забили друг другу, что вполне устроило Италию и Лучано Спаллетти – они вместе едут на Евро. На Украину прошли хорошие форы: например, 1Х за 2.16 и даже +1 за 1.63. Но из крупного ничего не вышло.

Казахстан дерзил Словении, но проиграл в конце

Казахстан сильнее Северной Ирландии и Сан-Марино, но Дания, Словения и Финляндия – серьезные конкуренты, так что перед стартом на выход казахской сборной можно было поставить аж за 55.00.

В итоге – шесть побед, в том числе и над Данией, а особенно впечатлил камбэк с Финляндией, когда Казахстан уступал до 77-й минуты, а в итоге победил благодаря дублю Бахтиера Зайнутдинова.

В последнем туре Казахстану нужно было выиграть в Словении уже без своего лидера. Первый тайм они проиграли из-за обидного фола Яна Вороговского на Петаре Стояновиче – Беньямин Шешко реализовал пенальти. А сразу после перерыва Казахстан сравнял – это Рамазан Оразов (кстати, игрок именно словенского клуба «Копер») замкнул прострел Максима Самородова.

Финский сценарий не повторился. Скорее, наоборот – Беньямин Вербич забил красивый гол на 86-й минуте за Словению. С того момента можно было праздновать – два Казахстан уже забить не смог. Словения вышла на Евро.

Интересная фора здесь была разве что +1.25 на Казахстан за 1.75.

Молдова билась против Чехии, но проиграла крупно, доигрывая вдесятером

Еще более неожиданный взлет вышел у Молдовы. Например, на ее победу в группе давали аж 1501.00, а теперь она боролась за второе место. Компания-то серьезная – поляки, чехи, албанцы, да еще и парни с Фарерских островов.

Да, Молдова победила только дважды – Польшу и Фареры (а дома островитян не обыграла). Но проиграла до этого дня вообще лишь один раз – в гостях албанцам. Ни чехи, ни поляки взломать Молдову не могли. И до последнего тура второе место было вакантным.

Для Евро Молдове нужно было побеждать в Чехии. Впрочем, уже на 14-й минуте они проигрывали после точного удара Давида Дудеры. Молдаване играли хорошо и создавали моменты, но усугубили ситуацию удалением Владислава Бабогло на 55-й минуте, а еще через 18 минут все окончательно стало ясно после классного удара головой Томаша Хоры. В конце еще и Томаш Соучек добавил гол под разгром – Чехия выиграла 3:0.

Кто верил в Чехию, поставив на фору -1.5 за 1.79, тот угадал. На Молдову выигрышных фор, как оказалось, не было. И опять не зашло ничего крупного.

Еще не все кончено для двух сборных – впереди стыки

Понятно, что все они расстроены, но у украинцев и казахов еще есть шанс попасть на Евро. Только теперь придется выигрывать не один матча, а два. И не сейчас, а через четыре месяца.

Молдова закончила выступления и не примет участия в стыках, а Украина и Казахстан в них сыграют по результатам розыгрыша Лиги наций. 23 ноября в 14:00 по московскому времени пройдет жеребьевка полуфинальных матчей.

Напомним, в стыках окажутся 12 сборных, которые разделятся на три блока по четыре команды. В каждом блоке будут по два полуфинала и финал, победители финалов отправятся на Евро.

Жеребьевка финального турнира состоится 2 декабря 2023 года в Гамбурге без учета трех победителей стыков, потому что полуфиналы запланированы на 21 марта 2024 года, а финалы – на 26-е.

Фото: Federico Gambarini/dpa, IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov, IMAGO/Igor Kupljenik / PANORAMIC, IMAGO/MICHAL CHWIEDUK/Global Look Press