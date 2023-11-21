Беттор поставил на 3 события в Чемпионшипе с коэффициентом 301.00. Сейчас такой экспресс идет за 2.39

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Клиент букмекерской компании Sky Bet собрал долгосрочный экспресс на Чемпионшип перед началом сезона с коэффициентом 301.00.

Беттор поставил 20 фунтов на то, что «Лестер» победит в лиге, «Ипсвич» попадет в топ-6, а «Шеффилд Уэнсдей» и «КПР» вылетят в Лигу 1. Выигрыш может составить 60 тысяч фунтов.

По итогам 16 туров все ставки заходят – «Лестер» лидирует в Чемпионшипе, «Ипсвич» идет вторым, а «Шеффилд» и «КПР» занимают два последних места.

Сейчас собрать подобный экспресс можно с коэффициентом 2.39.

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